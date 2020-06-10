Власти США проинформировали Берлин о планах сократить военный контингент в ФРГ

Власти США проинформировали правительство Германии о возможном сокращении военного контингента в стране, сообщила журналистам официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Правительство было проинформировано о том, что в США размышляют о возможном сокращении военного контингента в ФРГ", - сказала Деммер в среду.

Подробностей она не сообщила.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США сообщала, что президент Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени. Согласно решению Трампа, 9,5 тыс. американских военных должны будут до сентября покинуть ФРГ, где в настоящее время размещено 34,5 тыс. военнослужащих США.

По словам источников издания, соответствующее распоряжение было недавно подписано советником президента США по национальной безопасности Робертом О`Брайеном.