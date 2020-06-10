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Дальнее зарубежье 10.06.2020 18:01

Власти США проинформировали Берлин о планах сократить военный контингент в ФРГ

Власти США проинформировали правительство Германии о возможном сокращении военного контингента в стране, сообщила журналистам официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Правительство было проинформировано о том, что в США размышляют о возможном сокращении военного контингента в ФРГ", - сказала Деммер в среду.

Подробностей она не сообщила.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США сообщала, что президент Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени. Согласно решению Трампа, 9,5 тыс. американских военных должны будут до сентября покинуть ФРГ, где в настоящее время размещено 34,5 тыс. военнослужащих США.

По словам источников издания, соответствующее распоряжение было недавно подписано советником президента США по национальной безопасности Робертом О`Брайеном.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, США, ВОЙСКА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]