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Дальнее зарубежье 10.06.2020 16:27

Супругу Елизаветы II исполнилось 99 лет

Герцог Эдинбургский Филипп отмечает в среду свое 99-летие, сообщили в Букингемском дворце.

"Его королевскому Высочеству сегодня исполняется 99 лет. Свой день рождения он отметит вместе с королевой в Виндзорском замке", - говорится в сообщении дворца в Twitter.

Никаких подробностей празднования не приводится. Королевская чета с начала вспышки коронавируса нового типа живет в Виндзоре.

Свои поздравления Филиппу, в частности, уже направили наследный принц Чарльз с герцогиней Корнуольской Камиллой, а также герцог Кембриджский Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Поздравили с днем рождения герцога Эдинбургского и королевские ВМС Великобритании.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года на острове Корфу в семье четвертого сына короля Греции Андрея Греческого и немецкой принцессы Алисы Баттенберг. Учился в Германии, в Шотландии, а после в военно-морском колледже в английском Дартмуте. Во время Второй мировой войны Филипп служил в военно-морском флоте Великобритании. На Елизавете II женился в 1947 году, за пять лет до ее восшествия на престол. В браке у них родились четверо детей.

Супруг королевы Великобритании решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях в мае 2017 года. При этом Елизавета II полностью поддержала его решение. Принц Филипп, в то же время, все еще участвует в некоторых семейных мероприятиях, например, свадьбах.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, СУПРУГ, ПРАЗДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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