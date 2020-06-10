В Таджикистане коронавирусом заразились более 1,7 тыс. медработников

Более 1,7 тыс. медицинских работников заразились коронавирусом в Таджикистане, их число составляет 36% от общего числа выявленных заражений коронавирусной инфекцией в республике.
"Минздравсоцразвития сообщило, что 1 тыс. 701 медицинский работник был инфицирован COVID-19 с начала вспышки, включая 619 врачей и 548 медсестер. Сообщается, что основной причиной является отсутствие средств индивидуальной защиты, особенно в начале вспышки", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте офиса постоянного координатора ООН в Таджикистане.
В документе, со ссылкой на профильное таджикское ведомство, отмечается, что в настоящее время в республике проводится по 450-500 тестов на коронавирус в день, работают шесть лабораторий в городе Душанбе, включая одну частную лабораторию, и еще три лаборатории в городах Бохтар, Худжанд и Куляб.
Первые случаи заражения коронавирусом Минздрав Таджикистана подтвердил 30 апреля. По последним данным, в стране выявлены 4 тыс. 690 заражений, выздоровели 2 тыс. 815 человек, 48 человек скончались.
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