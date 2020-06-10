Турция отказалась поддержать каирскую инициативу о перемирии в Ливии

Турция считает каирскую инициативу о прекращении огня в Ливии мертворожденной и не поддержит ее, заявил в среду глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Это не убедительно и не искренне. Призыв к прекращению огня в Каире был мертворожденным", - сказал Чавушоглу газете "Хюрриет".

Глава МИД отметил, что этот вопрос обсуждали недавно президенты и министры иностранных дел Турции и России.

"Мы ясно заявили им, что считаем каирскую инициативу некорректной, нереалистичной и неискренней, поэтому мы ее не поддержим", - сказал Чавушоглу.

"В ближайшие дни мы проведем переговоры с русскими по Ливии", - сообщил министр.

В минувшую субботу по итогам переговоров президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и председателем Палаты депутатов Ливии Акилой Салехом в Каире была обнародована инициатива, которая предусматривала полное прекращение огня между сторонами с 06:00 8 июня, продолжение в Женеве под патронажем ООН переговоров совместного военного комитета и постепенное объединение институтов власти.

Эта инициатива сразу же была отвергнута властями в Триполи, с которыми борется Хафтар.

Чавушоглу также настаивал на том, что российские военные самолеты развернуты в Ливии.

"Российские самолеты поднимаются в воздух с территории Сирии, некоторые из них не возвращаются. Это установила НАТО, это установили мы. Каждый и весь мир это знают. Мы говорили об этом с русскими. Мы готовы встречаться с любым, включая Россию, чтобы напряженность в Ливии не нарастала", - сказал турецкий министр.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что военная техника, давно работающая в условиях Ливии, выдается за недавние российские поставки.

"Масса ошибочных данных или сознательных фальсификаций допускается в отношении продукции военного назначения. В частности, техника, давно работающая в условиях Ливии, выдается за недавние российские поставки", - сказал Богданов в интервью египетской газете "Аль-Ахрам", которое опубликовано на сайте МИД РФ.