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10.06.2020 17:00

Банк Республика и VISA объявляют кампанию «Оплачивай с помощью NFC, зарабатывай кешбэк»

Банк Республика, придающий большое значение развитию безналичных расчетов в нашей стране, совместно с международной платежной системой Visa, запускает выгодную кампанию для пользователей NFC.

Так, в рамках кампании, которая продлится с 10 июня по 10 августа 2020 года, клиенты, совершившие 10 бесконтактных платежей на основе технологии NFC минимум на 5 манатов каждая, получат кешбэк в размере 25 манатов. В течение двухмесячной кампании каждая карта Visa будет иметь возможность получить кэшбэк один раз в месяц.

Все, что нужно сделать - это загрузить приложение “Mobil Şöbə” на свой смартфон и в один клик активировать функцию NFC-платежа для любой карты Visa от Банка Республика. Для совершения платежа достаточно всего лишь поднести телефон к POS-терминалу.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]