Банк Республика и VISA объявляют кампанию «Оплачивай с помощью NFC, зарабатывай кешбэк»

Банк Республика, придающий большое значение развитию безналичных расчетов в нашей стране, совместно с международной платежной системой Visa, запускает выгодную кампанию для пользователей NFC.
Так, в рамках кампании, которая продлится с 10 июня по 10 августа 2020 года, клиенты, совершившие 10 бесконтактных платежей на основе технологии NFC минимум на 5 манатов каждая, получат кешбэк в размере 25 манатов. В течение двухмесячной кампании каждая карта Visa будет иметь возможность получить кэшбэк один раз в месяц.
Все, что нужно сделать - это загрузить приложение “Mobil Şöbə” на свой смартфон и в один клик активировать функцию NFC-платежа для любой карты Visa от Банка Республика. Для совершения платежа достаточно всего лишь поднести телефон к POS-терминалу.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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