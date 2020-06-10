Глава минобороны Турции предрекает исчезновение Хафтару

Министр обороны Турции Хулусу Акар в среду заявил, что ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар "исчезнет", как только лишится поддержки извне.

"Как только поддержка Хафтара будет прекращена, он исчезнет", - приводит агентство "Анадолу" слова Акара.

Ранее министр указывал, что Турция поддерживает ливийское правительство в Триполи и оказывает ему военную помощь.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.

В минувшую субботу стало известно, что отряды ПНС, после установления полного контроля над районом ливийской столицы Триполи, ведут наступление на портовый город Сирт, удерживаемый ЛНА.