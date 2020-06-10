Путин и Эрдоган обсудили Ливию, Сирию, снятие ограничений из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили актуальные аспекты противодействия пандемии коронавирусной инфекции.

"Подчеркнута важность поэтапного, по мере снятия ограничительных мер, восстановления в полном объеме двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - сообщила пресс-служба Кремля.

По ее данным, "при обстоятельном обсуждении ситуации в Ливии выражена глубокая озабоченность продолжающимися в стране масштабными боестолкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям".

"Владимир Путин отметил важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января с.г., одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН, и других инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, затронута также ситуация в Сирии. "Акцентирована необходимость наращивания усилий по реализации российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта с.г. Дополнительный протокол к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 г."

"В числе приоритетных совместных задач - контроль за соблюдением перемирия и нейтрализация действующих в Идлибе террористических группировок", - говорится в сообщении.

Условлено о дальнейшем поддержании регулярных контактов в различных форматах.

Накануне Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию в Ливии, включая информацию о присутствии в этой стране российских военных.

Ливийский кризис Эрдоган также обсудил в минувший понедельник с президентом США Дональдом Трампом. Турецкий лидер сообщил, что Анкара и Вашингтон могут дать старт "новому периоду" в вопросе переходного процесса в Ливии. "Мы достигли с Трампом ряда договоренностей", - сказал Эрдоган, не утонив деталей.

Российский президент в свою очередь обсуждал ливийское урегулирование с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Разговор лидеров состоялся 8 июня. Президент Египта проинформировал о содержании прошедших 6 июня в Каире переговоров с председателем палаты депутатов Ливии Акилой Салехом и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, по итогам которых были предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса.

"С российской стороны дана позитивная оценка предпринимаемых Египтом дипломатических усилий. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН", - сообщили в Кремле по итогам переговоров президентов России и Египта

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.