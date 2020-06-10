Путин и Эрдоган обсудили Ливию, Сирию, снятие ограничений из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили актуальные аспекты противодействия пандемии коронавирусной инфекции.
"Подчеркнута важность поэтапного, по мере снятия ограничительных мер, восстановления в полном объеме двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - сообщила пресс-служба Кремля.
По ее данным, "при обстоятельном обсуждении ситуации в Ливии выражена глубокая озабоченность продолжающимися в стране масштабными боестолкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям".
"Владимир Путин отметил важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января с.г., одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН, и других инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, затронута также ситуация в Сирии. "Акцентирована необходимость наращивания усилий по реализации российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта с.г. Дополнительный протокол к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 г."
"В числе приоритетных совместных задач - контроль за соблюдением перемирия и нейтрализация действующих в Идлибе террористических группировок", - говорится в сообщении.
Условлено о дальнейшем поддержании регулярных контактов в различных форматах.
Накануне Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию в Ливии, включая информацию о присутствии в этой стране российских военных.
Ливийский кризис Эрдоган также обсудил в минувший понедельник с президентом США Дональдом Трампом. Турецкий лидер сообщил, что Анкара и Вашингтон могут дать старт "новому периоду" в вопросе переходного процесса в Ливии. "Мы достигли с Трампом ряда договоренностей", - сказал Эрдоган, не утонив деталей.
Российский президент в свою очередь обсуждал ливийское урегулирование с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Разговор лидеров состоялся 8 июня. Президент Египта проинформировал о содержании прошедших 6 июня в Каире переговоров с председателем палаты депутатов Ливии Акилой Салехом и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, по итогам которых были предложены шаги по политическому урегулированию ливийского кризиса.
"С российской стороны дана позитивная оценка предпринимаемых Египтом дипломатических усилий. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение координации в целях обеспечения скорейшего прекращения боевых действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН", - сообщили в Кремле по итогам переговоров президентов России и Египта
В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.
Президент Азербайджана утвердил соглашение о выделении земельного участка для строительства посольства Туркменистана в Баку
Азербайджан оказал Йемену гуманитарную помощь на $25 тыс.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Ford и Volkswagen будут сотрудничать в выпуске электрокаров, коммерческих и беспилотных автомобилей
Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США почти на 6 млн баррелей, Brent - $40,42 за баррель
Использование евро в мире стабилизировалось на исторически низком уровне - ЕЦБ
В Азербайджане COVID-19 заразились более 8,5 тыс. человек, скончались – 102
Правительство ФРГ решило продлить предупреждение для турпоездок за пределы ЕС до 31 августа
Число жертв коронавируса в мире превысило 411 тыс., число инфицированных - более 7,23 млн - университет Хопкинса
ИВ Астаринского района направит свыше 542 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 4,1 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гобустанском районе
ИВ Сумгайыта направит около 4 млн манатов на ремонт и замену лифтов
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк Республика и VISA объявляют кампанию «Оплачивай с помощью NFC, зарабатывай кешбэк»
Итоги онлайн-обучения школьников: представители «Лаборатории Касперского» о кибербезопасности образования азербайджанских школьников в период самоизоляции
«Я создала Австрийский Банк Развития и управляла им 10 лет»: Андреа Хагманн, Член Наблюдательного Совета AccessBank
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог