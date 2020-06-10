Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США почти на 6 млн баррелей, Brent - $40,42 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $40,42 за баррель, что на $0,76 (1,85%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,93 (2,39%) - до $38,01 за баррель.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Запасы бензина выросли на 866 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,568 млн баррелей.
Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,279 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 4,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.
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