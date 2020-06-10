Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9282 RUR   0.0248 GBR   2.1662 TRY   0.2505

Цена на нефть

09.06   $/bbl WTI 38.94 0.75 Brent 41.18 0.38

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.06.2020 18:58

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США почти на 6 млн баррелей, Brent - $40,42 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $40,42 за баррель, что на $0,76 (1,85%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,93 (2,39%) - до $38,01 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Запасы бензина выросли на 866 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,568 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,279 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 4,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дешевеет на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах, Brent - $40,23 за баррель Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent - $40,67 за баррель Нефтяные цены перешли к снижению, Brent - $40,29 за баррель Нефть слабо дорожает после снижения накануне, Brent - $40,84 за баррель Нефтяные цены перешли к снижению, Brent - $42,14 за баррель Нефть дорожает на итогах заседания ОПЕК+, Brent - $43,20 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]