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Здравоохранение 10.06.2020 19:08

В Азербайджане COVID-19 заразились более 8,5 тыс. человек, скончались – 102

В Азербайджане в среду зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

"Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 339 человек, четыре человека с положительными результатами на COVID-19 скончались. В то же время 114 человек вылечились и отпущены домой", - говорится в сообщении штаба.

В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 8530 человек, 4720 - вылечились, 102- скончались.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 3708 человек.

По данным штаба, до сих пор в Азербайджане проведено 356 032 тест на коронавирус.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: COVID, ЗАРАЖЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]