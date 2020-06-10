В Азербайджане COVID-19 заразились более 8,5 тыс. человек, скончались – 102

В Азербайджане в среду зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

"Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 339 человек, четыре человека с положительными результатами на COVID-19 скончались. В то же время 114 человек вылечились и отпущены домой", - говорится в сообщении штаба.

В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 8530 человек, 4720 - вылечились, 102- скончались.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 3708 человек.

По данным штаба, до сих пор в Азербайджане проведено 356 032 тест на коронавирус.

Б.Рустамбеков