В Азербайджане COVID-19 заразились более 8,5 тыс. человек, скончались – 102

В Азербайджане в среду зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Оперативный штаб.
"Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 339 человек, четыре человека с положительными результатами на COVID-19 скончались. В то же время 114 человек вылечились и отпущены домой", - говорится в сообщении штаба.
В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 8530 человек, 4720 - вылечились, 102- скончались.
В настоящее время в больницах специального режима находятся 3708 человек.
По данным штаба, до сих пор в Азербайджане проведено 356 032 тест на коронавирус.
Б.Рустамбеков
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