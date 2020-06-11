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Дальнее зарубежье 11.06.2020 09:10

Трамп против переименования военных баз США, названных в честь генералов-конфедератов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что даже не рассматривает возможности переименования важных военных баз США, таких как Форт-Брагг, Форт-Худ и Форт-Беннинг.

"Поступило предложение о том, что нам следовало бы переименовать десяток наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брагг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе и Форт-Беннинг в Джорджии. Эти мощные и монументальные базы стали частью великого американского наследия, истории побед и свободы", - написал Трамп

"США размещали и тренировали там наших героев, а также выиграли две мировые войны. Ввиду этого моя администрация даже и не рассматривает возможности переименования этих замечательных легендарных военных объектов. Уважайте наших военных!" - отметил президент США.

Упомянутые базы названы в честь генералов Джона Худа, Бракстона Брагга и Генри Беннинга, которые воевали в гражданскую войну в Северной Америке на стороне Конфедерации, представлявшей интересы рабовладельческого Юга.

Предложение поступило на фоне продолжающейся в США борьбы с наследием Конфедерации. Ранее неоднократно сообщалось о сносах и демонтаже памятников героям гражданской войны, выступавших на стороне рабовладельческого Юга.

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Тэги: США, ТРАМП, ВОЕНБАЗЫ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]