Трамп рассматривает возможность реформирования полиции после гибели афроамериканца от рук полицейских - Белый дом

Президент США Дональд Трамп работает над реформами полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук офицера полиции, сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
"Президент провел последние 10 дней спокойно, тщательно работая над предложениями по проблемам с законодательством, которые подняли протестующие по всей стране", - заявила Макэнани в ходе брифинга в Белом доме.
"Эта работа близка к финальной правке, мы надеемся подготовить ее для вас в ближайшие дни", - добавила пресс-секретарь.
Ранее в среду телеканал CNN, ссылаясь на чиновников, сообщил, что Белый дом работает над распоряжением или реформой полиции, однако пока неизвестно, какие именно изменения предусмотрены.
Также в среду Макэнани заявила телеканалу Fox News, что, вероятно, в скором времени будут представлены политические предписания по этой теме.
"Мы считаем, что получим активные политические указания, будь то закон или правительственное постановление", - сказала она.
46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе в штате Миннесота. Полицейский надавил на шею задержанного Флойда коленом, несмотря на его жалобы. Впоследствии Флойд скончался, видео его задержания попало в интернет и вызвало массовые акции протеста против неравноправия во всем мире.
Причастного к гибели Флойда офицера полиции Дерека Човина обвинили в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Позднее суд удовлетворил ходатайство прокурора об освобождении Човина с рядом условий под залог размером $1 млн. Отмечается, что Човин также может быть безусловно освобожден под залог размером $1,25 млн.
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