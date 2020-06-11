КНДР осудила США за вмешательство в межкорейские отношения

США не имеют права комментировать межкорейские дела, говорится в сообщении генерального директора по делам США МИД КНДР Квон Чон Гуна, опубликованном в четверг ЦТАК.
"Я устал от двуличности США, которые стремятся остановить межкорейские отношения, когда они показывают признаки прогресса...", - говорится в заявлении Квон Чон Гуна.
Он добавил, что не только для США, но и для "успешных президентских выборов" Вашингтону было бы полезно "держать рот на замке", если американские власти не хотят пройти через "что-то ужасное".
Ранее в США подвергли критике решение КНДР прекратить контакты с Южной Кореей и призвали Пхеньян возвратиться за стол переговоров.
Во вторник власти КНДР объявили, что 9 июня в полдень прекратят контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи.
"Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", - говорится в сообщении агентства ЦТАК.
Такой шаг последовал после того, как несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.
Сеул и Пхеньян поддерживали связь дважды в день вплоть до понедельника.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Азербайджана утвердил соглашение о выделении земельного участка для строительства посольства Туркменистана в Баку
AZAL доставили из США в Баку около 220 граждан Азербайджана
Вкладчики AtaBank и Amrahbank с 1 июня получили компенсаций на 47 млн манатов
Минтруда Азербайджана запустит реестр занятости
Число жертв коронавируса в мире превысило 416 тыс., число инфицированных - более 7,36 млн - университет Хопкинса
Сложно понять причину низкой смертности среди заразившихся COVID-19 в России - ВОЗ
ИВ Астаринского района направит свыше 542 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 4,1 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гобустанском районе
ИВ Сумгайыта направит около 4 млн манатов на ремонт и замену лифтов
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Депозит в банке ВТБ (Азербайджан): верный выбор для умножения средств
Банк Республика и VISA объявляют кампанию «Оплачивай с помощью NFC, зарабатывай кешбэк»
Итоги онлайн-обучения школьников: представители «Лаборатории Касперского» о кибербезопасности образования азербайджанских школьников в период самоизоляции
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог