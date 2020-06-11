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Дальнее зарубежье 11.06.2020 10:13

КНДР осудила США за вмешательство в межкорейские отношения

США не имеют права комментировать межкорейские дела, говорится в сообщении генерального директора по делам США МИД КНДР Квон Чон Гуна, опубликованном в четверг ЦТАК.

"Я устал от двуличности США, которые стремятся остановить межкорейские отношения, когда они показывают признаки прогресса...", - говорится в заявлении Квон Чон Гуна.

Он добавил, что не только для США, но и для "успешных президентских выборов" Вашингтону было бы полезно "держать рот на замке", если американские власти не хотят пройти через "что-то ужасное".

Ранее в США подвергли критике решение КНДР прекратить контакты с Южной Кореей и призвали Пхеньян возвратиться за стол переговоров.

Во вторник власти КНДР объявили, что 9 июня в полдень прекратят контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи.

"Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", - говорится в сообщении агентства ЦТАК.

Такой шаг последовал после того, как несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

Сеул и Пхеньян поддерживали связь дважды в день вплоть до понедельника.

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Тэги: КНДР, США, ОТНОШЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]