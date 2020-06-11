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Дальнее зарубежье 11.06.2020 10:03

CNN отказывается отозвать опрос по требованию предвыборного штаба Трампа

Телеканал CNN в среду отклонил требование предвыборного штаба президента США Дональда Трампа отозвать опрос, по результатам которого среди избирателей лидирует бывший вице-президент Джо Байден.

"Насколько мне известно, это первый случай за всю 40-летнюю историю, когда CNN угрожали судебным иском из-за того, что американскому политику или кампании не понравились результаты опроса CNN", - написал главный юрисконсульт телеканала Дэвид Виджиланте в письме штабу Трампа.

Он отметил, что подобные юридические угрозы обычно исходили от политических лидеров таких стран как Венесуэла, где "нет уважения к свободным и независимым СМИ".

"Ваше письмо фактически и юридически безосновательно. Это еще одна недобросовестная попытка кампании угрожать судебным разбирательством, чтобы заглушить доклад, который она не хочет, чтобы читали или слышали избиратели. Ваши обвинения и требования полностью отвергаются", - отметил главный юрисконсульт.

Ранее предвыборный штаб Трампа отправил CNN письмо с требованием отозвать опрос, который показал, что Байден опережает Трампа на 14 пунктов.

"Это трюк и фальшивый опрос, чтобы вызвать подавление избирателей, задушить стимул и энтузиазм у сторонников президента и продемонстрировать в целом ложное представление о фактической поддержке президента в Америке", - говорится в письме, подписанном старшим юрисконсультом штаба Трампа Дженной Эллис и главным исполнительным директором Майклом Гласснером.

Предвыборный штаб Трампа потребовал опровержения и извинений за данный опрос.

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Тэги: США, ТРАМП, ТЕЛЕКАНАЛ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]