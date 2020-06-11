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Регион 11.06.2020 10:31

Переговоры между США и Ираком не приведут к выводу американских войск из страны, считает генерал Маккензи

Переговоры, которые состоятся на этой неделе между американскими и иракскими чиновниками, не приведут к выводу военных США из страны, заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

"Я убежден, что правительство Ирака захочет сохранить американские и коалиционные силы",- сказал Маккензи во время веб-трансляции, организованной базирующимся в Вашингтоне Институтом Ближнего Востока.

"С моей точки зрения, мы находимся в Ираке, чтобы закончить разгром ИГИЛ (ИГ, террористическая организация , запрещена в РФ - ИФ) и поддержать Ирак, когда они закончат это поражение и придут к окончательной победе над ним", - отметил он.

Уровень воинских контингентов будет одним из обсуждаемых вопросов в ходе нового раунда стратегических переговоров между Вашингтоном и Багдадом, намеченных на четверг. Также одной из главных тем станет возрождение ИГ в Ираке и Сирии.

На данный момент в Ираке находится примерно 5тыс. 200 американских военнослужащих, которые обучают иракские войска и выполняют контртеррористические миссии.

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Тэги: США, ИРАК, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]