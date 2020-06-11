Депозит в банке ВТБ (Азербайджан): верный выбор для умножения средств

Сбережение и приумножение своих денежных средств интересовало людей на всех этапах жизни. В этой связи депозиты в банках являются одним из популярных и простых способов для увеличения капитала, для чего клиенту не требуется специальных финансовых знаний. Достаточно сделать правильный выбор банка и найти выгодные условия для размещения средств. Например, оформление депозита в банке ВТБ (Азербайджан) имеет ряд преимуществ.
Во-первых, надежность финансовой организации. ВТБ (Азербайджан) - часть международной финансовой группы ВТБ, которая более 10 лет успешно функционирует в банковском секторе страны. Большой опыт работы свидетельствует о стабильности банка.
Во-вторых, условия вкладов. Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает физическим лицам три депозитных продукта: «Выгодный», «Универсальный» и «Свободный». Средства можно разместить как в национальной валюте, так и иностранной – в долларах и рублях. Депозиты «Выгодный» и «Универсальный» можно открыть на любой удобный для клиента срок - от 90 до 730 дней. Депозит «Свободный» открывается на 12 месяцев.
Наибольшую доходность приносят вклады в национальной валюте и с длительным сроком хранения. При оформлении непополняемого продукта «Выгодный» сроком от 545 дней действует максимальная ставка 8%. По вкладу «Универсальный» со сроком размещения от 365 дней действует более низкая ставка – 6,75%, но с возможностью пополнения депозита в первой половине срока и выплатой процентов на ежемесячной основе. Отличительной особенностью вклада «Свободный» является пополнение депозита в течение всего периода – 12 месяцев.
Минимальная сумма размещения по предложениям «Выгодный» и «Универсальный» составляет 100 манатов (или эквивалент в иностранной валюте), по депозиту «Свободный» - 50 манатов.
По желанию клиента начисленные проценты могут быть переведены на банковскую карту или текущий счет. Клиенту бесплатно предоставляется платежная карта для получения начисленных процентов, а также услугаSMS-уведомления и подключение к интернету/и мобильному банкингу. Ещё одним преимуществом является возможность использования цифрового банкаDirect– клиенты могут проводить банковские операции в мессенджере социальной сетиFacebook.
Более подробную информацию о депозитных продуктах ВТБ (Азербайджан) можно получить насайтеили позвонив в информационный центр по короткому номеру 986.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Азербайджана утвердил соглашение о выделении земельного участка для строительства посольства Туркменистана в Баку
AZAL доставили из США в Баку около 220 граждан Азербайджана
Вкладчики AtaBank и Amrahbank с 1 июня получили компенсаций на 47 млн манатов
Минтруда Азербайджана запустит реестр занятости
Число жертв коронавируса в мире превысило 416 тыс., число инфицированных - более 7,36 млн - университет Хопкинса
Сложно понять причину низкой смертности среди заразившихся COVID-19 в России - ВОЗ
ИВ Астаринского района направит свыше 542 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 4,1 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гобустанском районе
ИВ Сумгайыта направит около 4 млн манатов на ремонт и замену лифтов
Переговоры между США и Ираком не приведут к выводу американских войск из страны, считает генерал Маккензи
Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 828
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог