Депозит в банке ВТБ (Азербайджан): верный выбор для умножения средств

Сбережение и приумножение своих денежных средств интересовало людей на всех этапах жизни. В этой связи депозиты в банках являются одним из популярных и простых способов для увеличения капитала, для чего клиенту не требуется специальных финансовых знаний. Достаточно сделать правильный выбор банка и найти выгодные условия для размещения средств. Например, оформление депозита в банке ВТБ (Азербайджан) имеет ряд преимуществ.

Во-первых, надежность финансовой организации. ВТБ (Азербайджан) - часть международной финансовой группы ВТБ, которая более 10 лет успешно функционирует в банковском секторе страны. Большой опыт работы свидетельствует о стабильности банка.

Во-вторых, условия вкладов. Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает физическим лицам три депозитных продукта: «Выгодный», «Универсальный» и «Свободный». Средства можно разместить как в национальной валюте, так и иностранной – в долларах и рублях. Депозиты «Выгодный» и «Универсальный» можно открыть на любой удобный для клиента срок - от 90 до 730 дней. Депозит «Свободный» открывается на 12 месяцев.

Наибольшую доходность приносят вклады в национальной валюте и с длительным сроком хранения. При оформлении непополняемого продукта «Выгодный» сроком от 545 дней действует максимальная ставка 8%. По вкладу «Универсальный» со сроком размещения от 365 дней действует более низкая ставка – 6,75%, но с возможностью пополнения депозита в первой половине срока и выплатой процентов на ежемесячной основе. Отличительной особенностью вклада «Свободный» является пополнение депозита в течение всего периода – 12 месяцев.

Минимальная сумма размещения по предложениям «Выгодный» и «Универсальный» составляет 100 манатов (или эквивалент в иностранной валюте), по депозиту «Свободный» - 50 манатов.

По желанию клиента начисленные проценты могут быть переведены на банковскую карту или текущий счет. Клиенту бесплатно предоставляется платежная карта для получения начисленных процентов, а также услугаSMS-уведомления и подключение к интернету/и мобильному банкингу. Ещё одним преимуществом является возможность использования цифрового банкаDirect– клиенты могут проводить банковские операции в мессенджере социальной сетиFacebook.

Более подробную информацию о депозитных продуктах ВТБ (Азербайджан) можно получить насайтеили позвонив в информационный центр по короткому номеру 986.