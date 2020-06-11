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ТЭК 11.06.2020 09:24

Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США до рекорда, Brent на уровне $40,51 за баррель

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. При этом по прогнозам Федеральной резервной системы (ФРС), восстановление американской экономики не будет быстрым.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 в четверг составляет $40,51 за баррель, что на $1,22 (2,92%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,55 (1,3%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $1,37 (2,43%) - до $38,23 за баррель. К закрытию рынка в среду цена этих контрактов увеличилась на $0,66 (1,7%).

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой выросли на 866 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,568 млн баррелей.

"В связи с повышением цен на нефть за последнее время возрос риск того, что добыча в США, несколько снизившаяся, начнет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось", - отмечают аналитики CBA.

"Увеличение предложения в Штатах, вероятно, сведет на нет все недавнее повышение цен", - отмечают эксперты. Количество свободных мощностей в нефтедобывающем секторе, как в США, так и в других странах мира, является слишком значительным, пишет Dow Jones.

Федрезерв в среду предупредил, что пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность. В этих условиях ФРС намерена сохранять базовую процентную ставку на текущем уровне (0-0,25%) до конца 2022 года.

Падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным, заявил глава ФРС Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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