Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США до рекорда, Brent на уровне $40,51 за баррель

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе.
Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. При этом по прогнозам Федеральной резервной системы (ФРС), восстановление американской экономики не будет быстрым.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 в четверг составляет $40,51 за баррель, что на $1,22 (2,92%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,55 (1,3%).
Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $1,37 (2,43%) - до $38,23 за баррель. К закрытию рынка в среду цена этих контрактов увеличилась на $0,66 (1,7%).
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.
Запасы бензина в Штатах на прошлой выросли на 866 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,568 млн баррелей.
"В связи с повышением цен на нефть за последнее время возрос риск того, что добыча в США, несколько снизившаяся, начнет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось", - отмечают аналитики CBA.
"Увеличение предложения в Штатах, вероятно, сведет на нет все недавнее повышение цен", - отмечают эксперты. Количество свободных мощностей в нефтедобывающем секторе, как в США, так и в других странах мира, является слишком значительным, пишет Dow Jones.
Федрезерв в среду предупредил, что пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность. В этих условиях ФРС намерена сохранять базовую процентную ставку на текущем уровне (0-0,25%) до конца 2022 года.
Падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным, заявил глава ФРС Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.
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