Манат подешевел к евро и укрепился к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 11 июня ЦБА установил 1,9297 манат/1EUR (10 июня - 1,9282 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 июня установил 0,0247 манат/1RUB (10 июня - 0,0248 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков