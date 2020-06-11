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Социум 11.06.2020 10:10

Минтруда Азербайджана запустит реестр занятости

Государственная служба занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует к 2021 году усовершенствовать систему занятости, заявил глава службы Мустафа Аббасбейли.

«В рамках расширения деятельности программы занятости по указу президента Ильхама Алиева в декабре 2019 года при министерстве на базе Государственной службы занятости было создано Государственное агентство занятости, которое будет выполнять своего рода роль HR департамента в масштабе всей страны. В частности, мы работаем над усовершенствованием системы занятости, в которой будет налажена связь, как между работодателями, так и гражданами, которые ищут работу», - отметил Аббасбейли в среду на форуме под названием «Трудовые отношения в условиях специального карантинного режима», инициированном Caspian European Club.

В рамках усовершенствования системы занятости Аббасбейли отметил, что существующий банк вакансий будет расширяться за счет интеграции с сайтами, размещающими объявления о новых вакансиях.

В этой связи глава службы подчеркнул, что создается новая концепция, которая будет подразделена на множество категорий, позволяющая улучшить размещение и поиск кандидатов на ту или иную работу.

Аббасбейли отметил, что при создании новой системы использовался опыт разных стран, которые достигли успеха в этой сфере, в частности, Турции. «Мы на регулярной основе тесно сотрудничаем с Турцией, будем перенимать практику турецких коллег для улучшения рынка труда», - отметил он.

По словам Аббасбейли, также одной из составляющих новой системы будет создание реестра занятости.

Помимо этого, глава службы подчеркнул, что в рамках работы по совершенствованию актуальным является сотрудничество с Минобразования, которое своевременно поможет выяснить необходимые специальности на данный момент на рынке труда, спросы и предложения.

«В настоящее время у нас есть три центра подготовки специальностей: в Баку, в Гяндже и Гейчае. Планируется создание еще трех центров: в Губе, Барде и Шеки, завершены работы по их проектированию. В этих центрах будет применяться практика Германии dual study, в которой студенты будут на практике закреплять свои знания», - отметил Аббасбейли.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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