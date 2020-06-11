Вкладчики AtaBank и Amrahbank с 1 июня получили компенсаций на 47 млн манатов

Вкладчики AtaBank и Amrahbank 1-10 июня получили компенсацию по застрахованным вкладам на сумму 47,1 млн манатов, сообщает Фонд страхования вкладов (ADIF).

«С 1 по 10 июня 2020 года ADIF осуществил выплату компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank по застрахованным вкладам в размере 47,1 млн манатов», - отмечается в сообщении.

Выплата компенсаций осуществляется безналичным способом посредством 35 филиалов ОАО «Kapital Bank».

Центральный банк Азербайджана 28 апреля аннулировал лицензии Atabank и Amrahbank в связи с наличием многочисленного числа нарушений, в том числе с капиталом, ликвидность. Бакинский апелляционный суд 30 апреля 2020 года объявил Atabank и Amrahbank банкротами и запустил процедуру их банкротства.

Х.Насирзаде