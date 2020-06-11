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Финансы 11.06.2020 10:19

Вкладчики AtaBank и Amrahbank с 1 июня получили компенсаций на 47 млн манатов

Вкладчики AtaBank и Amrahbank 1-10 июня получили компенсацию по застрахованным вкладам на сумму 47,1 млн манатов, сообщает Фонд страхования вкладов (ADIF).

«С 1 по 10 июня 2020 года ADIF осуществил выплату компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank по застрахованным вкладам в размере 47,1 млн манатов», - отмечается в сообщении.

Выплата компенсаций осуществляется безналичным способом посредством 35 филиалов ОАО «Kapital Bank».

Центральный банк Азербайджана 28 апреля аннулировал лицензии Atabank и Amrahbank в связи с наличием многочисленного числа нарушений, в том числе с капиталом, ликвидность. Бакинский апелляционный суд 30 апреля 2020 года объявил Atabank и Amrahbank банкротами и запустил процедуру их банкротства.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ADIF, КОМПЕНСАЦИИ, БАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]