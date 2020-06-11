Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 828

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у шести человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 828, сообщает в четверг грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 230 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 285 человек. Выздоровели 694 человека, скончались от коронавирусной инфекции 13 человек.