AZAL доставили из США в Баку около 220 граждан Азербайджана

Азербайджанские Авиалинии (AZAL) в четверг чартерным рейсом из Нью-Йорка в Баку вернули на родину 217 азербайджанских граждан.

«Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» продолжает выполнять чартерный рейсы для возвращения граждан на родину. Так, 11 июня был выполнен чартерный рейс из Нью-Йорка в Баку, который доставил 217 граждан Азербайджана», - сообщает авиакомпания.

Согласно установленным правилам, прибывшие из США все пассажиры были помещены на карантин.

Б.Рустамбеков