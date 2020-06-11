Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико назвал происходящее с Белгазпромбанком давлением на него

Претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико назвал ситуацию с обыском в банке и возбуждение уголовных дел давлением на него.

"То, что сейчас происходит, даже то, что я не вхожу в круг (проходящих по делу - ИФ), это давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли", - сказал Бабарико своим соратникам в видео, распространенном в четверг в социальных сетях.

Как отметил Бабарико, "начались обыски у людей, тесно со мной связанных". "На вопрос, касается ли это Бабарико, было сказано: в настоящий момент такой человек не проходит. Что это значит? Что штаб - в безопасности. То есть мы продолжаем работу", - заявил он.

Обращаясь к членам своего штаба, претендующий на пост президента, сказал, что если "кто-то все-таки решит, что это для него представляет какую-то персональную угрозу, имеет абсолютно полное право уйти". "У вас есть полное право сделать любой выбор", - подчеркнул Бабарико.

Ранее в четверг комитет государственного контроля сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела.

"Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и по части 2 статьи 235 (легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере). В настоящее время проводятся неотложные следственные действия", - заявили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, "в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы".

"Данное лицо (претендент на пост президента, экс-глава Белгазпромбанка Бабарико - ИФ) в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет", - добавили в КГК.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание, на котором поручил выработать систему проверок частных компаний под предлогом того, что частный бизнес увольняет людей.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. В банковской системе страны работает с июля 1995 года.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

6 июня сообщалось, что инициативная группа экс-главы Белгазпромбанка Бабарико собрала 100 тыс. подписей, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты этой страны. По состоянию на утро 11 июня число собранных подписей составило 285 тыс.

Помимо Бабарико, порог необходимого количества подписей преодолели 4 претендента: действующий президент Лукашенко, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-депутат Анна Канопацкая и предприниматель Наталья Кисель.

Выборы президента должны пройти 9 августа.