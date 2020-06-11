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Дальнее зарубежье 11.06.2020 15:16

Венгрия открывает границы с Хорватией с 12 июня

Венгрия открывает границы с Хорватией с 12 июня, поскольку пандемия коронавируса пошла на спад и находится под контролем в обеих странах, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Ограничительные меры, действующие в настоящее время на всех пунктах пересечения венгерско-хорватской границы, будут отменены в пятницу. Граждане Венгрии и Хорватии смогут беспрепятственно посещать страны без соблюдения карантина через семь пограничных пунктов", - заявил Сийярто на видео в Facebook.

Как отметил министр, ранее Венгрия открыла границы с Австрией, Словакией, Сербией, Словенией и Чехией, и это решение не вызвало роста числа зараженных коронавирусом. Также он напомнил, что пограничный контроль внутри страны был отменен 8 июня.

Власти Венгрии в середине мая начали постепенное ослабление режима чрезвычайного положения. В Будапеште открыты отели, летние веранды ресторанов и кафе, а также парки. При этом ношение масок и соблюдение социальной дистанции по-прежнему обязательно.

По данным Роспотребнадзора на 11 июня, в Венгрии зарегистрировано 4027 случаев заражения коронавирусом, 551 человек скончался, 2,3 тыс. человек выздоровели.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ХОРВАТИЯ, ГРАНИЦЫ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]