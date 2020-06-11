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Финансы 11.06.2020 14:32

ЕБРР предоставил розничному продавцу керамических плит в Азербайджане кредит на $10,6 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил азербайджанскому ООО «Akabe LLC» кредит в размере $10,6 млн (9,8 млн евро), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Akabe LLC, привлеченный кредит, направит на рефинансирование своих краткосрочных займов, увеличение объема оборотных средств, строительство склада и вспомогательных объектов», - подчеркнули в банке.

Общая стоимость проекта составляет $13,3 млн, остальные средства предоставит сам заемщик.

ООО Akabe является розничным продавцом керамических плит и товаров для дома в Азербайджане.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов на 3,4 млрд евро для реализации 172 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 38 проектов, на которые было выделено около 1,4 млрд евро.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕБРР, КОМПАНИЯ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]