ЕБРР предоставил розничному продавцу керамических плит в Азербайджане кредит на $10,6 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил азербайджанскому ООО «Akabe LLC» кредит в размере $10,6 млн (9,8 млн евро), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Akabe LLC, привлеченный кредит, направит на рефинансирование своих краткосрочных займов, увеличение объема оборотных средств, строительство склада и вспомогательных объектов», - подчеркнули в банке.

Общая стоимость проекта составляет $13,3 млн, остальные средства предоставит сам заемщик.

ООО Akabe является розничным продавцом керамических плит и товаров для дома в Азербайджане.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов на 3,4 млрд евро для реализации 172 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 38 проектов, на которые было выделено около 1,4 млрд евро.

А.Азизов