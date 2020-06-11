ЕБРР предоставил розничному продавцу керамических плит в Азербайджане кредит на $10,6 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил азербайджанскому ООО «Akabe LLC» кредит в размере $10,6 млн (9,8 млн евро), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
«Akabe LLC, привлеченный кредит, направит на рефинансирование своих краткосрочных займов, увеличение объема оборотных средств, строительство склада и вспомогательных объектов», - подчеркнули в банке.
Общая стоимость проекта составляет $13,3 млн, остальные средства предоставит сам заемщик.
ООО Akabe является розничным продавцом керамических плит и товаров для дома в Азербайджане.
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов на 3,4 млрд евро для реализации 172 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 38 проектов, на которые было выделено около 1,4 млрд евро.
А.Азизов
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