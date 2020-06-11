Аэропорт Хитроу сократил треть руководящих постов, планирует продолжить увольнения из-за падения авиаперевозок

Аэропорт Хитроу в Лондоне, который ликвидировал треть руководящих должностей из-за резкого снижения авиационного трафика в условиях пандемии, намерен продолжить сокращать штат.
В пресс-релизе оператор аэропорта отметил, что больше не может поддерживать текущий уровень занятости в связи с введением британскими властями обязательного двухнедельного карантина для всех прибывающих в страну из-за границы.
"С начала кризиса мы пытались сохранить позиции, предполагающие прямую работу с клиентами, но это больше невозможно, и мы договорились с профсоюзами о схеме добровольных увольнений", - отметил главный исполнительный директор Хитроу Джон Холланд-Кэй.
В интервью City AM он заявил, что в целом 25 тыс. человек, работающих в аэропорту, могут лишиться работы. Сокращения грозят трети из 7 тыс. сотрудников, напрямую нанятых аэропортом.
Количество пассажиров в Хитроу в мае было на 96,6% ниже по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. Объем грузоперевозок в прошлом месяце снизился на 39,8% в годовом выражении.
Оператор аэропорта призвал правительство установить "воздушные мосты" со странами, в которых наблюдается наименьший риск заражения, чтобы поддержать авиационную отрасль и связанные с ней сектора.
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