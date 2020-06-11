ЕБРР выделяет производителю металлических стройматериалов в Азербайджане кредит в 3,3 млн евро на устранение негативного последствия COVID-19

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет азербайджанскому Unimetal LLC кредит в размере 6 млн манатов (3,3 млн евро) на устранение негативного влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на деятельность компании.

«Кредит в размере 6 млн манатов (3,3 млн евро) выделяется 2 траншами для создания необходимого буфера ликвидности и оборотного капитала Unimetal с целью поддержки его операционной деятельности в неблагоприятных условиях из-за COVID-19», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Первый транш кредита в размере 2,125 млн манатов будет использован для рефинансирования кредитов.

Второй транш в размере 3,875 млн манатов позволит банку улучшить ситуацию с ликвидностью.

Unimetal является одним из ведущих производителей и продавцов металлических строительных материалов в Азербайджане. Основанная как торговая компания, Unimetal постепенно перешла к производству широкого спектра металлических изделий для строительного сектора.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов на 3,4 млрд евро для реализации 172 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 38 проектов, на которые было выделено около 1,4 млрд евро.

А.Азизов