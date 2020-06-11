Турция к июлю 2020 года получит по TANAP 6 млрд кубометров азербайджанского газа – директор консорциума

Суммарный объем поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Турцию по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP), начавшихся 30 июня 2018 года, к 30 июня 2020 года достигнет 6 млрд кубометров, заявил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

«За первый год (с 30 июня 2018 года по 30 июня 2019 года – ИФ) эксплуатации газопровода TANAP по нему было транспортировано в Турцию 2 млрд кубометров. К 30 июня 2020 года суммарный объем этих коммерческих поставок с момента их начала составит 6 млрд кубометров», - сообщил Дюзйол в интервью турецкому агентству «Анадолу».

По его словам, после этого (начиная с июля 2020г – ИФ) ежегодно по TANAP будет поставляться 6 млрд кубометров газа.

Дюзйол также отметил, что TANAP занимает особое место в экономической политике Турции, стремящейся зарекомендовать себя в качестве энергетического коридора между Западом и Востоком.

«TANAP позволяет диверсифицировать поставки энергоносителей в страны Юго-Восточной Европы, зависящие во многом от одного поставщика газа. Азербайджан, благодаря этому газопроводу, получил возможность экспорта природного газа в Европу, что увеличит доходы страны и повысит благосостояние населения. Баку также получит важный импульс развития политических и экономических отношений с Евросоюзом»,- считает глава консорциума.

Дюзйол сообщил, что TANAP с момента начала своей коммерческой деятельности, работает со 100%-ой эффективностью без каких-либо помех.

«Экономические и социальные кризисы в мире не вызывают сбоев в нашей торговой деятельности ввиду того, что в рамках 15-летних соглашений о транзите газа, объемы и тарифы были определены заранее, поэтому ежегодный стабильный доход от транспортировки гарантирован»,- сказал Дюзйол.

Он также напомнил, что газопровод TANAP находится в полной готовности к поставкам азербайджанского газа в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP).

«Мы уже поставили 21,4 млн кубометров газа для тестирования TAP. В ближайшие месяцы мы увеличим объемы поставок тестового газа в зависимости от спроса со стороны TAP. Мы нацелены на то, чтобы начать поставки коммерческого газа в Европу как можно скорее после завершения испытаний и ввода в эксплуатацию газопровода TAP», - сказал Дюзйол.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу. 15 июня 2019 года азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по TANAP достиг турецко-греческой границы. С 1 июля 2019 года TANAP находится в полной готовности к поставкам азербайджанского газа в Европу, 30 ноября состоялась церемония ввода в строй второй фазы газопровода TANAP (от Эскишехир до турецко-греческой границы).

Строительство TANAP обошлось в $6,5 млрд.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров предназначено для западных регионов Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). За 15 лет эксплуатации этого трубопровода он принесет акционерам TANAP $1,45 млрд ежегодных доходов суммарно, из которых 58% придется на долю Азербайджана.

По прогнозам компании SOCAR, деятельность газопровода TANAP Турция покроет 12% потребностей Турции в газе.

Н.Аббасова