Чиновников в Швейцарии обяжутся отправляться в командировки на поездах, а не менее экологичных на самолетах

Официальные лица в Швейцарии не смогут пользоваться самолетами для поездок в рамках командировки, если до места назначения можно добраться на поезде, сообщает агентство Associated Press.
В соответствии с опубликованными в четверг министерством финансов правилами, такие ограничения начнут действовать с 1 июля.
В частности, чиновника придется пересесть на поезда, в частности, для поездок из Берна в Париж, Флоренцию, Лейпциг и Зальцбург.
Подобная мера принята в рамках прошлогоднего декрета правительства, нацеленного на снижение выбросов углекислого газа в результате деятельности местных чиновников на 30% к 2030 году.
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