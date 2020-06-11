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Дальнее зарубежье 11.06.2020 15:29

Чиновников в Швейцарии обяжутся отправляться в командировки на поездах, а не менее экологичных на самолетах

Официальные лица в Швейцарии не смогут пользоваться самолетами для поездок в рамках командировки, если до места назначения можно добраться на поезде, сообщает агентство Associated Press.

В соответствии с опубликованными в четверг министерством финансов правилами, такие ограничения начнут действовать с 1 июля.

В частности, чиновника придется пересесть на поезда, в частности, для поездок из Берна в Париж, Флоренцию, Лейпциг и Зальцбург.

Подобная мера принята в рамках прошлогоднего декрета правительства, нацеленного на снижение выбросов углекислого газа в результате деятельности местных чиновников на 30% к 2030 году.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ЧИНОВНИКИ, ТРАНСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]