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Дальнее зарубежье 11.06.2020 15:39

Пелоси призвала убрать из Конгресса США статуи конфедератов

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на фоне антирасистских протестов в Америке призвала убрать из Капитолия 11 статуй лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки, связанных с расизмом, сообщает ABC News.

"Хотя я и считаю крайне важным никогда не забывать нашу историю, чтобы не повторять ее, в то же время я считаю, что нет места для восхвалению жестокого фанатизма мужчин Конфедерации в священных залах Капитолия Соединенных Штатов или в других почетных местах по всей стране", - написала Пелоси в письме, направленном комитету Конгресса, который занимается состоянием памятников на территории Конгресса США.

В нескольких американских городах участники антирасистских демонстраций осквернили или снесли памятники первооткрывателю Америки, Христофору Колумбу, в частности, в Майами, в Ричмонде, в Сент-Поле и в Бостоне.

В ряде стран мира на фоне протестов антифашистов вандалы оскверняют памятники и другим историческим деятелям, которых обвиняют в расизме или причастности к работорговле.

Ранее от действий вандалов пострадал памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне. Вандалы испортили его краской, обвинив Черчилля в расизме. Также в Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18 века Роберту Миллигану, а в Бристоле - Эдварду Кольстону, который был членом парламента и филантропом, но и также причастен к работорговле.

В Бельгии в ходе демонстраций демонтировали памятник королю Леопольду II. Статую короля, отличавшегося жестким стилем управления колониями, вандалы несколько дней назад залили краской в ходе протестов против расизма. Монумент стоял в городском парке, но пока неясно, когда именно он вернется на свое место.

В течение длительного времени в США отношение к известным военачальникам армии конфедератов зачастую было довольно положительным: было принято считать их отважными и талантливыми полководцами и одновременно - пояснять, что зачастую они защищали в корне неверные идеалы - такие как, например, рабство.

В часть генералов-конфедератов давали названия военным базам, военной технике. Также в некоторых штатах им ставили памятники.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, МОНУМЕНТЫ, ПРИЗЫВ


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