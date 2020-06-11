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Дальнее зарубежье 11.06.2020 15:30

ЕС рекомендует странам Шенгенской зоны отменить ограничения на внутренних границах с 15 июня

Европейская комиссия (ЕК) считает возможным снять ограничения на внутренних границах стран Шенгенской зоны и ассоциированных с ней государств с 15 июня, заявила в четверг член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.

"Мы предлагаем этим странам снять ограничения на внутренних границах с понедельника", - сказала Йохансон на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в этих странах достаточно улучшилась, и все они принимают необходимые рекомендованные Еврокомиссией превентивные меры, что позволяет снять ограничения.

В то же время, отметила еврокомиссар, обсуждалась ситуация на внешних границах. Еврокомиссия пришла к мнению, что действующий до 15 июня запрет на необязательные поездки через внешние границы ЕС стоит продлить еще на две недели - до 30 июня.

"Эти ограничения пока нельзя снять сразу. Будем это делать постепенно", - пояснила Йохансон.

Она указала, в частности, на то, что для этого будет составлен обновляемый список стран с учетом их эпидемиологической обстановки, с которыми ЕС начнет открывать границы.

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Тэги: ЕС, ШЕНГЕН, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]