ЕС рекомендует странам Шенгенской зоны отменить ограничения на внутренних границах с 15 июня

Европейская комиссия (ЕК) считает возможным снять ограничения на внутренних границах стран Шенгенской зоны и ассоциированных с ней государств с 15 июня, заявила в четверг член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.
"Мы предлагаем этим странам снять ограничения на внутренних границах с понедельника", - сказала Йохансон на пресс-конференции в Брюсселе.
По ее словам, эпидемиологическая ситуация в этих странах достаточно улучшилась, и все они принимают необходимые рекомендованные Еврокомиссией превентивные меры, что позволяет снять ограничения.
В то же время, отметила еврокомиссар, обсуждалась ситуация на внешних границах. Еврокомиссия пришла к мнению, что действующий до 15 июня запрет на необязательные поездки через внешние границы ЕС стоит продлить еще на две недели - до 30 июня.
"Эти ограничения пока нельзя снять сразу. Будем это делать постепенно", - пояснила Йохансон.
Она указала, в частности, на то, что для этого будет составлен обновляемый список стран с учетом их эпидемиологической обстановки, с которыми ЕС начнет открывать границы.
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