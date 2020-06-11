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Дальнее зарубежье 11.06.2020 18:30

В ВОЗ предупреждают об ускорении распространения COVID-19 в Африке

Коронавирус COVID-19 стал быстрее распространяться среди африканских стран, заявила в четверг региональный директор ВОЗ по странам Африки Матшидисо Ребекка Моэти.

Выступая на пресс-конференции в Женеве, она отметила, что инфекция распространилась за пределы столиц государств и крупных городов. По ее словам, пандемия в Африке "ускоряется".

Моэти также указала на нехватку тестов для диагностики коронавируса и других медицинских средств.

Она добавила, что 75% выявленных случаев в Африке приходятся на 10 стран. Четверть случаев зафиксирована в ЮАР.

Согласно данным портала Worldometers, отслеживающего данные по COVID-19 в мире, в Африке за время пандемии официально зарегистрировано 212 тыс. случаев заболевания. Почти 6 тыс. человек скончалось, 97 тыс. выздоровели.

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Тэги: ВОЗ, АФРИКА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]