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Социум 11.06.2020 15:45

Власти Азербайджана продлят срок пребывания иностранцев в стране из-за COVID-19

Срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане, который истекает до 1 июля, будет продлен на 30-60 дней из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС).

ГМС Азербайджана в четверг обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, чей срок пребывания на территории республики истекает до 1 июля.

«Обращения иностранцев, чей срок нахождения в стране истекает до 1 июля и которые по известным причинам не могут покинуть ее, считаются автоматически принятыми. Срок пребывания этих лиц в Азербайджане будет продлен на 30-60 дней», - указывает ГМС.

Специальный карантинный режим в Азербайджане действует до 1 июля. При этом все сухопутные и воздушные границы страны закрыты для въезда-выезда.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНОСТРАНЦЫ, ПРЕБЫВАНИЕ, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]