Власти Азербайджана продлят срок пребывания иностранцев в стране из-за COVID-19

Срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане, который истекает до 1 июля, будет продлен на 30-60 дней из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС).

ГМС Азербайджана в четверг обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, чей срок пребывания на территории республики истекает до 1 июля.

«Обращения иностранцев, чей срок нахождения в стране истекает до 1 июля и которые по известным причинам не могут покинуть ее, считаются автоматически принятыми. Срок пребывания этих лиц в Азербайджане будет продлен на 30-60 дней», - указывает ГМС.

Специальный карантинный режим в Азербайджане действует до 1 июля. При этом все сухопутные и воздушные границы страны закрыты для въезда-выезда.

Х.Насирзаде