Власти Азербайджана продлят срок пребывания иностранцев в стране из-за COVID-19

Срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане, который истекает до 1 июля, будет продлен на 30-60 дней из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС).
ГМС Азербайджана в четверг обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, чей срок пребывания на территории республики истекает до 1 июля.
«Обращения иностранцев, чей срок нахождения в стране истекает до 1 июля и которые по известным причинам не могут покинуть ее, считаются автоматически принятыми. Срок пребывания этих лиц в Азербайджане будет продлен на 30-60 дней», - указывает ГМС.
Специальный карантинный режим в Азербайджане действует до 1 июля. При этом все сухопутные и воздушные границы страны закрыты для въезда-выезда.
Х.Насирзаде
Успешная реализация спектра задач между Баку и Москвой откроет новые возможности для расширения сотрудничества – президент Азербайджана
Европарламент осудил планы Еревана по строительству новой автомагистрали из Армении в Нагорный Карабах
Встреча президента Азербайджана и премьера Армении не планируется
Lufthansa может сократить до 26 тыс. сотрудников
Первая партия американской нефти начала поступать на белорусский "Нафтан"
ИВ Астаринского района направит свыше 542 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 4,1 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гобустанском районе
ИВ Сумгайыта направит около 4 млн манатов на ремонт и замену лифтов
Пелоси призвала убрать из Конгресса США статуи конфедератов
ЕС рекомендует странам Шенгенской зоны отменить ограничения на внутренних границах с 15 июня
Чиновников в Швейцарии обяжутся отправляться в командировки на поездах, а не менее экологичных на самолетах
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Депозит в банке ВТБ (Азербайджан): верный выбор для умножения средств
Банк Республика и VISA объявляют кампанию «Оплачивай с помощью NFC, зарабатывай кешбэк»
Итоги онлайн-обучения школьников: представители «Лаборатории Касперского» о кибербезопасности образования азербайджанских школьников в период самоизоляции
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог