Нефтяные цены ускорили снижение, Brent - $40,25 за баррель

Цены на нефть эталонных марок увеличили снижение в ходе торгов в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:33 в четверг составляет $40,25 за баррель, что на $1,48 (3,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $1,67 (4,22%) - до $37,93 за баррель.
Аналитики полагают, что недавний подъем нефтяных цен не был связан с основными рыночными факторами - уровнем спроса и предложения, пишет The Wall Street Journal. Нефть дорожала вместе с другими рисковыми активами, поскольку трейдеры делали ставку на выход экономики США из локдаунов.
"Краткосрочный оптимизм на нефтяном рынке преувеличен", - считает аналитик Commerzbank AG Йоген Вейнберг.
Нефтяные цены не должны быть на текущем уровне, учитывая уровень запасов и низкий спрос, полагают аналитики Goldman Sachs Group. По их мнению, цены на нефть повышались вслед за ростом фондовых рынков, который был вызван ожиданиями, а не фундаментальными факторами.
В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в стране на прошлой неделе выросло на 4,6%, однако было на 20% ниже, чем годом ранее. Спрос на авиационное топливо подскочил на 85% по сравнению с предыдущей неделей, но в годовом выражении был меньше на 60%.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.
Запасы бензина в Штатах на прошлой выросли на 866 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,568 млн баррелей.
Коммерческие запасы нефти в стране достигли рекордных 538,1 млн баррелей, что на 11% больше, чем годом ранее. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2017 года - 535,5 млн баррелей.
Запасы нефти в США росли, несмотря на снижение добычи по итогам 11-й недели подряд. Добыча нефти в стране сократилась до 11,1 млн б/с с рекордных 13,1 млн в марте.
Между тем Федрезерв в среду предупредил, что пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность. В этих условиях ФРС намерена сохранять базовую процентную ставку на текущем уровне (0-0,25%) до конца 2022 года.
Падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным, заявил глава ФРС Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.
Успешная реализация спектра задач между Баку и Москвой откроет новые возможности для расширения сотрудничества – президент Азербайджана
Европарламент осудил планы Еревана по строительству новой автомагистрали из Армении в Нагорный Карабах
Встреча президента Азербайджана и премьера Армении не планируется
Власти Азербайджана продлят срок пребывания иностранцев в стране из-за COVID-19
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $433
Выпускники российских школ в 2020г освобождены от сдачи экзаменов - постановление
ИВ Астаринского района направит свыше 542 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 4,1 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гобустанском районе
ИВ Сумгайыта направит около 4 млн манатов на ремонт и замену лифтов
Пелоси призвала убрать из Конгресса США статуи конфедератов
ЕС рекомендует странам Шенгенской зоны отменить ограничения на внутренних границах с 15 июня
Чиновников в Швейцарии обяжутся отправляться в командировки на поездах, а не менее экологичных на самолетах
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Депозит в банке ВТБ (Азербайджан): верный выбор для умножения средств
Банк Республика и VISA объявляют кампанию «Оплачивай с помощью NFC, зарабатывай кешбэк»
Итоги онлайн-обучения школьников: представители «Лаборатории Касперского» о кибербезопасности образования азербайджанских школьников в период самоизоляции
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог