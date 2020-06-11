Успешная реализация спектра задач между Баку и Москвой откроет новые возможности для расширения сотрудничества – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллега Владимира Путина с государственным праздником – Днем России, отмечает прочный фундамент для дальнейшего развития и углубления азербайджано-российского многопланового взаимодействия и стратегического партнерства.

«Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю Вас с государственным праздником – Днем России. Российская Федерация уверенно идет по пути развития, прогресса и преобразований в общественно-политической, социально-экономической и других сферах. Активный внешнеполитический курс является надежной основой для усиления позиции Вашей страны на мировой арене», - говорится в тексте поздравления Алиева, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

Алиев отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Россией. «Многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами составляют прочный фундамент для дальнейшего развития и углубления азербайджано-российского многопланового взаимодействия и стратегического партнерства. Уверен, что успешная реализация всего спектра задач, стоящих на повестке двусторонних отношений, откроет новые возможности для расширения взаимовыгодного и полномасштабного сотрудничества между нашими странами», - подчеркивается в документе.

Алиев также выразил солидарность народа Азербайджана с народом России в период преодоления последствий пандемии коронавируса.

«Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, успехов, a всем россиянам – процветания и благополучия», - подчеркнул президент Азербайджана.

Б.Рустамбеков