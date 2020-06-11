Еврокомиссия готовится предъявить официальные обвинения Amazon в нарушении правил конкуренции

Европейская комиссия (ЕК), антимонопольный регулятор Евросоюза, планирует предъявить официальные обвинения интернет-ритейлеру Amazon.com Inc. в связи с нарушением прав независимых продавцов, использующих платформу компании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По словам одного из источников, обвинения в нарушении правил конкуренции могут быть предъявлены регулятором Amazon уже на следующей неделе или неделей позже.
Еврокомиссия изучает деловые практики Amazon в связи с сигналами о нарушении компанией прав независимых продавцов в течение почти двух лет.
Нарушения, в которых регулятор обвиняет Amazon, связаны с двойной ролью компании - она является и оператором платформы розничной торговли и продавцом собственных продуктов, отмечают источники. По данным ЕК, предоставляя площадку независимым продавцам, Amazon собирает информацию об активности торговцев и использует ее против них, например, запускает аналогичные продукты.
В апреле WSJ опубликовала результаты собственного расследования, которое показало, что сотрудники Amazon использовали данные независимых продавцов для разработки конкурирующих продуктов. Бывшие сотрудники компании сообщили газете, что бизнес-аналитики Amazon иногда готовили отчеты с конфиденциальными данными или сводными данными по определенным продавцам.
Рассмотрение дела Amazon Еврокомиссией и принятие решения о том, не нарушила ли компания правила конкуренции, может занять по крайней мере год. В случае, если ЕК сочтет Amazon виновной, онлайн-ритейлеру придется выплатить штраф в размере до 10% годовой выручки, а также изменить деловые практики.
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