В Китае раскритиковали американскую версию о появлении COVID-19 в Ухане в августе 2019 года

В Пекине раскритиковали версию о появлении и распространении коронавируса COVID-19 в Ухане еще в августе 2019 года, передают западные СМИ.
По словам представителя министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, США "намеренно создают и распространяют дезинформацию против Китая".
В ходе брифинга в МИД КНР в четверг в Пекине назвали исследование американских ученых "полным пробелов" и "неловко состряпанным".
Ученые Гарвардской медицинской школы и Университета Бостона ранее опубликовали исследование, в котором заявили, что коронавирус COVID-19 мог появиться и распространиться в китайском Ухане еще в августе 2019 года.
В ходе исследования ученые проанализировали снимки со спутников в период с января 2018 года по апрель 2020 года. Начиная с августа 2019 года, в районе больниц в Ухане было зафиксировано увеличение количества автомобилей, и в декабре 2019 года количество транспортных средств, прибывающих в дневное время к больницам, достигало максимума за анализируемый период времени.
Кроме того, были проанализированы поисковые запросы пользователей китайского поисковика Baidu. В тот же период времени китайцы часто искали информацию о лечении кашля, диареи и других симптомов, наиболее характерных для коронавируса COVID-19. Исследователи подчеркивают, что во время других сезонов гриппа такое высокое количество поисковых запросов, как в августе 2019 года, не наблюдалось.
Коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. До сих пор доподлинно неизвестно был ли рынок "Хуанань" источником распространения COVID-19.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с тех пор вирусом по всему миру заразились 7 млн. 119 тыс. 454 человека, скончались 406 тыс. 540 человек.
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