Lufthansa может сократить до 26 тыс. сотрудников

Германский авиаконцерн Deutsche Lufthansa AG планирует сократить до 26 тыс. рабочих мест на фоне резкого падения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса.

По сообщениям СМИ, Lufthansa пытается договориться с профсоюзами о способах сокращения расходов на персонал до внеочередного общего собрания акционеров, на котором будет обсуждаться план спасения компании.

Перевозчик прогнозирует медленное восстановление спроса в авиационной отрасли и ожидает, что после кризиса у него в эксплуатации будет находиться на 100 самолетов меньше.

На фоне этого появится переизбыток рабочих мест. Около 22 тыс. позиции с полной занятостью окажутся излишними, из-за чего до 26 тыс. сотрудников компании могут потерять работу, сказала представитель Lufthansa после встречи с профсоюзами.

Примерно половина сокращений рабочих мест придется на Германию. Lufthansa рассчитывает согласовать эти меры с профсоюзами к 22 июня, пишет BBC.

В Lufthansa работает свыше 138 тыс. сотрудников. Ранее предполагалось, что концерну придется уволить порядка 10 тыс. человек.

Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также ограничениями, которые были приняты с целью ее сдерживания, нанес тяжелый удар по авиакомпании.

Стоимость бумаг Lufthansa опустилась на 37% с начала текущего года. В начале этого месяца наблюдательный совет авиакомпании проголосовал за принятие пакета финансовой помощи объемом 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF) Германии.

На прошлой неделе стало известно, что акции Lufthansa будут выведены из состава индекса 30 крупнейших компаний Франкфуртской фондовой биржи - DAX - c 22 июня 2020 года. Они войдут в индекс MDAX, который включает 60 компаний, следующих по размеру капитализации за списком DAX.

Бумаги авиакомпании на торгах в четверг дешевеют на 7,7%.