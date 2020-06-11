Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9297 RUR   0.0247 GBR   2.1565 TRY   0.2508

Цена на нефть

10.06   $/bbl WTI 36.60 0.66 Brent 41.73 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 11.06.2020 16:04

Lufthansa может сократить до 26 тыс. сотрудников

Германский авиаконцерн Deutsche Lufthansa AG планирует сократить до 26 тыс. рабочих мест на фоне резкого падения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса.

По сообщениям СМИ, Lufthansa пытается договориться с профсоюзами о способах сокращения расходов на персонал до внеочередного общего собрания акционеров, на котором будет обсуждаться план спасения компании.

Перевозчик прогнозирует медленное восстановление спроса в авиационной отрасли и ожидает, что после кризиса у него в эксплуатации будет находиться на 100 самолетов меньше.

На фоне этого появится переизбыток рабочих мест. Около 22 тыс. позиции с полной занятостью окажутся излишними, из-за чего до 26 тыс. сотрудников компании могут потерять работу, сказала представитель Lufthansa после встречи с профсоюзами.

Примерно половина сокращений рабочих мест придется на Германию. Lufthansa рассчитывает согласовать эти меры с профсоюзами к 22 июня, пишет BBC.

В Lufthansa работает свыше 138 тыс. сотрудников. Ранее предполагалось, что концерну придется уволить порядка 10 тыс. человек.

Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также ограничениями, которые были приняты с целью ее сдерживания, нанес тяжелый удар по авиакомпании.

Стоимость бумаг Lufthansa опустилась на 37% с начала текущего года. В начале этого месяца наблюдательный совет авиакомпании проголосовал за принятие пакета финансовой помощи объемом 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF) Германии.

На прошлой неделе стало известно, что акции Lufthansa будут выведены из состава индекса 30 крупнейших компаний Франкфуртской фондовой биржи - DAX - c 22 июня 2020 года. Они войдут в индекс MDAX, который включает 60 компаний, следующих по размеру капитализации за списком DAX.

Бумаги авиакомпании на торгах в четверг дешевеют на 7,7%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, LUFTHANSA, СОКРАЩЕНИЯ


Похожие новости


Руководство Lufthansa не исключает возможность банкротства авиакомпании Lufthansa сократит рабочие часы 87 тыс. сотрудников Lufthansa отменит 95% рейсов из-за пандемии коронавируса - глава группы компаний Lufthansa отменяет 23 тысячи рейсов из-за коронавируса Lufthansa отменяет половину рейсов на фоне падения спроса из-за коронавируса Lufthansa отменяет половину рейсов на фоне падения спроса из-за коронавируса

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]