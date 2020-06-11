Lufthansa может сократить до 26 тыс. сотрудников

Германский авиаконцерн Deutsche Lufthansa AG планирует сократить до 26 тыс. рабочих мест на фоне резкого падения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса.
По сообщениям СМИ, Lufthansa пытается договориться с профсоюзами о способах сокращения расходов на персонал до внеочередного общего собрания акционеров, на котором будет обсуждаться план спасения компании.
Перевозчик прогнозирует медленное восстановление спроса в авиационной отрасли и ожидает, что после кризиса у него в эксплуатации будет находиться на 100 самолетов меньше.
На фоне этого появится переизбыток рабочих мест. Около 22 тыс. позиции с полной занятостью окажутся излишними, из-за чего до 26 тыс. сотрудников компании могут потерять работу, сказала представитель Lufthansa после встречи с профсоюзами.
Примерно половина сокращений рабочих мест придется на Германию. Lufthansa рассчитывает согласовать эти меры с профсоюзами к 22 июня, пишет BBC.
В Lufthansa работает свыше 138 тыс. сотрудников. Ранее предполагалось, что концерну придется уволить порядка 10 тыс. человек.
Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также ограничениями, которые были приняты с целью ее сдерживания, нанес тяжелый удар по авиакомпании.
Стоимость бумаг Lufthansa опустилась на 37% с начала текущего года. В начале этого месяца наблюдательный совет авиакомпании проголосовал за принятие пакета финансовой помощи объемом 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF) Германии.
На прошлой неделе стало известно, что акции Lufthansa будут выведены из состава индекса 30 крупнейших компаний Франкфуртской фондовой биржи - DAX - c 22 июня 2020 года. Они войдут в индекс MDAX, который включает 60 компаний, следующих по размеру капитализации за списком DAX.
Бумаги авиакомпании на торгах в четверг дешевеют на 7,7%.
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