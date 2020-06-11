Белоруссия исключила почти 40 стран, по прибытии из которых нужна была самоизоляция

В Белоруссии актуализировали список стран, по прибытию из которых нужно соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, из перечня исключены почти 40 государств, сообщила пресс-служба Минздрава страны в четверг.
"Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19", - говорится в сообщении министерства.
В частности, из списка исключены 37 стран: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдавия, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Китай.
"Лица, прибывшие из вышеуказанных стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в республику Беларусь. При этом иностранные граждане, прибывающие в республику Беларусь, обязаны иметь при пересечении государственной границы республики Беларусь отрицательный результат ПЦР - исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы", - проинформировали в Минздраве.
Накануне главный государственный врач Белоруссии Наталья Жукова сообщила о подготовке списка стран, по возвращении из которых не нужно будет уходить на режим двухнедельной самоизоляции. "Сегодня уже готов проект (документа - ИФ). Надеюсь, в ближайшее время он будет действовать", - сказала Жукова в эфире телеканала ОНТ.
"Он определяет перечень стран, после выезда из которых и возвращения в Республику Беларусь не требуется проведение режима самоизоляции", - пояснила она.
Речь идет о благополучных по эпидситуации странах, в частности, многих странах Евросоюза, уточнила Жукова.
В настоящее время лица, прибывающие в Белоруссию из стран, где зафиксирован коронавирус, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию по месту проживания.
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