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СНГ 11.06.2020 19:15

Украина рассчитывает в течение месяца получить $3,2 млрд от МВФ и ЕС и $1 млрд от ВБ

Украина планирует в течение месяца получить $3,2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) и ЕС и $1 млрд от Всемирного банка (ВБ), сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Общая сумма средств, полученных нами в этом месяце, превысит $3 млрд - $3,2 и плюс. Что касается Всемирного банка, мы рассчитываем получить средства на протяжении месяца", - сказал премьер-министр в ходе пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос агентства.

Шмыгаль добавил, что "маяком" для получения средств от международных партнеров было продолжение сотрудничества с МВФ.

"На протяжении ближайшего месяца мы ожидаем получения всех финансовых траншей от всех наших партнеров", - отметил премьер.

"Меморандум с МВФ предусматривает получение Украиной $2,1 млрд первого транша буквально в эти дни, то есть сегодня-завтра мы должны его уже получить на казначейские счета", - добавил он.

Помимо этого, Украина ожидает транши по EUR500 млн и EUR600 млн в качестве макрофинансовой помощи ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЗАРУБЕЖЬЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]