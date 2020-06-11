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Туризм 11.06.2020 20:03

Белоруссия предложила России снять ограничения на турпоездки

Правительство Белоруссии предложило правительству РФ снять ограничения на туристические поездки, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в четверг.

"Предложение белорусской стороны - чтобы наши граждане могли в Российскую Федерацию съездить на учебу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам. Будем максимально оперативно отрабатывать, чтобы снять ограничения в первую очередь со стороны Российской Федерации, потому что с нашей стороны нет и не было никаких ограничений", - сказал Петришенко. Его цитирует госагентство БелТА.

По его словам, соответствующее предложение белорусской стороны было озвучено на видеоконференции с участием заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

Отвечая на вопрос о возможных сроках снятия ограничений, вице-премьер уточнил: "Мы предложили им сроки - как можно раньше".

"Мы готовы и сейчас, все зависит от наших партнеров из Российской Федерации. Мы никаких ограничений не делали", - подчеркнул Петришенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ТУРПОЕЗДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]