Белоруссия предложила России снять ограничения на турпоездки

Правительство Белоруссии предложило правительству РФ снять ограничения на туристические поездки, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в четверг.
"Предложение белорусской стороны - чтобы наши граждане могли в Российскую Федерацию съездить на учебу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам. Будем максимально оперативно отрабатывать, чтобы снять ограничения в первую очередь со стороны Российской Федерации, потому что с нашей стороны нет и не было никаких ограничений", - сказал Петришенко. Его цитирует госагентство БелТА.
По его словам, соответствующее предложение белорусской стороны было озвучено на видеоконференции с участием заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
Отвечая на вопрос о возможных сроках снятия ограничений, вице-премьер уточнил: "Мы предложили им сроки - как можно раньше".
"Мы готовы и сейчас, все зависит от наших партнеров из Российской Федерации. Мы никаких ограничений не делали", - подчеркнул Петришенко.
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