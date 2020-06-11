Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 15%

Правление Центрального банка Узбекистана в четверг приняло решение сохранить основную ставку на уровне 15% годовых, действующую с апреля 2020 года, сообщила пресс-служба ЦБ.
По данным регулятора, это решение "обусловлено ожиданием формирования более устойчивого понижательного прогнозного тренда инфляции и сохранением баланса между целями обеспечения макроэкономической стабильности и поддержания деловой активности в условиях восстановления экономики".
Центробанк рассматривает вероятность дальнейшего снижения ставки исходя из снижения прогнозного уровня инфляции и впредь совместно с правительством будет принимать все необходимые меры для достижения постоянного таргета по инфляции на уровне 5% к 2023 году, отметил регулятор.
Ранее в апреле Центробанк снизил основную ставку с 16% до 15% годовых, объяснив, что такое решение было принято с учетом прогнозного снижения инфляции.
Согласно данным ЦБ, под влиянием эффекта пандемии в апреле инфляция составила 1,7%, что было обусловлено адаптацией рыночных цен к резкому росту спроса на базовые продовольственные товары, медикаменты и средства личной гигиены.
В мае общий уровень цен относительно стабилизировался в результате насыщения рынков агропродукцией нового урожая, смягчения ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19, и постепенным восстановлением экономической активности. В мае цены выросли на 0,3%, а годовая инфляция составила 14%, что не превышает промежуточный целевой ориентир по инфляции.
"Следует отметить, что в условиях пандемии население в основном совершало покупки продуктов питания и медикаментов, одновременно воздерживаясь от приобретения непродовольственных товаров. Данные изменения отразились в индексе потребительских цен", - говорится в сообщении ЦБ.
Эти факторы, по мнению регулятора, оказали определенное влияние на уровень инфляции и инфляционные ожидания населения и бизнеса.
По данным ЦБ, в апреле наблюдалось существенное снижение деловой активности, в первую очередь, связанное с ограничительными мерами и ухудшением конъюнктуры на мировых рынках. Частичная приостановка производств и снижение доходов населения привели к уменьшению совокупного спроса в экономике. В частности, значительно сократилось общее количество транзакций через межбанковскую платежную систему. Снижение данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле составило 39,8%, а в мае - 34,7%. Максимальный спад произошел в апреле, при том, что в мае стало наблюдаться постепенное восстановление, когда объемы транзакций выросли на 7,6% относительно предыдущего месяца.
В сфере производства промышленной продукции по итогам мая ожидается восстановление объемов выпуска на 27% по сравнению с апрелем. Также, согласно предварительным данным, по итогам первого полугодия ожидается рост в сфере строительства более 4% и в сфере сельского хозяйства в пределах 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"В целом в мае со снятием ограничительных мер ситуация несколько улучшилась и наблюдается тенденция к постепенному восстановлению деловой активности в экономике", - отмечает регулятор.
Центральный банк в течение последних пяти месяцев текущего года поддерживал умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Несмотря на снижение в апреле основной ставки на 1%, с начала года на рынке депозитов и кредитов сохраняются положительные реальные процентные ставки.
По итогам апреля средневзвешенные процентные ставки по кредитам снизились на 0,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с мартом и составили 24,1%, тогда как средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам свыше одного года повысились на 0,5 п.п. и составили 19,3%.
"Снижение средневзвешенных кредитных процентных ставок обусловлено сокращением доли потребительских кредитов с высокими процентными ставками в общем кредитном портфеле и в последующие месяцы ожидается сохранение данной тенденции", - отметил регулятор.
Обменный курс национальной валюты под влиянием внешних и внутренних факторов в апреле снизился на 5,8%, а в мае сохранялся на относительно стабильном уровне.
К концу первого полугодия ожидается постепенное исчерпание эффектов апрельской корректировки обменного курса на уровень цен и сохранение текущего уровня годовой инфляции (14-14,5%).
Центральный банк сохраняет прогноз инфляции на конец 2020 года без изменений на уровне 11-12,5%, при этом во втором полугодии ожидается существенное снижение годовой инфляции. Основными факторами этих ожиданий являются уравновешивание совокупного предложения со спросом на фоне постепенного оживления активности, а также неизменности регулируемых цен.
Сохранение тренда замедления годовой инфляции в июне и июле ниже промежуточных ориентиров создаст условия для снижения основной ставки во втором полугодии.
"Центральный банк продолжит углубленное изучение характера факторов и рисков инфляции под влиянием внешних и внутренних условий и будет принимать соответствующие решения по основной ставке исходя из динамики прогноза инфляции", - подчеркнул регулятор.
Базовый прогноз ЦБ по инфляции в Узбекистане на 2020 год составлял 12-13,5%. Инфляция на потребительском рынке страны по итогам 2019 года составила 15,2% против 17,5% годом ранее.
ЦБ Узбекистана с 1 января 2020 года перешел к поэтапному инфляционному таргетированию. Ориентир в 2021 году составит 10%, в 2023 году - 5%. ЦБ также с 1 января 2020 года ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%.
Азербайджан после успешных боевых действий взял под контроль дороги между Арменией и Карабахом - Минобороны
Успешная реализация спектра задач между Баку и Москвой откроет новые возможности для расширения сотрудничества – президент Азербайджана
Европарламент осудил планы Еревана по строительству новой автомагистрали из Армении в Нагорный Карабах
Белоруссия предложила России снять ограничения на турпоездки
В Азербайджане COVID-19 заразились почти 8,9 тыс. человек, скончались - 108
Власти Азербайджана продлят срок пребывания иностранцев в стране из-за COVID-19
ИВ Астаринского района направит свыше 542 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 4,1 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гобустанском районе
ИВ Сумгайыта направит около 4 млн манатов на ремонт и замену лифтов
В Китае раскритиковали американскую версию о появлении COVID-19 в Ухане в августе 2019 года
МИД РФ: 16 июня прорабатывается визит в Москву главы МИД Ирана
Финляндия не намерена до середины июля отменять ограничения на въезд из России
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Депозит в банке ВТБ (Азербайджан): верный выбор для умножения средств
Банк Республика и VISA объявляют кампанию «Оплачивай с помощью NFC, зарабатывай кешбэк»
Итоги онлайн-обучения школьников: представители «Лаборатории Касперского» о кибербезопасности образования азербайджанских школьников в период самоизоляции
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог