Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 15%

Правление Центрального банка Узбекистана в четверг приняло решение сохранить основную ставку на уровне 15% годовых, действующую с апреля 2020 года, сообщила пресс-служба ЦБ.

По данным регулятора, это решение "обусловлено ожиданием формирования более устойчивого понижательного прогнозного тренда инфляции и сохранением баланса между целями обеспечения макроэкономической стабильности и поддержания деловой активности в условиях восстановления экономики".

Центробанк рассматривает вероятность дальнейшего снижения ставки исходя из снижения прогнозного уровня инфляции и впредь совместно с правительством будет принимать все необходимые меры для достижения постоянного таргета по инфляции на уровне 5% к 2023 году, отметил регулятор.

Ранее в апреле Центробанк снизил основную ставку с 16% до 15% годовых, объяснив, что такое решение было принято с учетом прогнозного снижения инфляции.

Согласно данным ЦБ, под влиянием эффекта пандемии в апреле инфляция составила 1,7%, что было обусловлено адаптацией рыночных цен к резкому росту спроса на базовые продовольственные товары, медикаменты и средства личной гигиены.

В мае общий уровень цен относительно стабилизировался в результате насыщения рынков агропродукцией нового урожая, смягчения ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19, и постепенным восстановлением экономической активности. В мае цены выросли на 0,3%, а годовая инфляция составила 14%, что не превышает промежуточный целевой ориентир по инфляции.

"Следует отметить, что в условиях пандемии население в основном совершало покупки продуктов питания и медикаментов, одновременно воздерживаясь от приобретения непродовольственных товаров. Данные изменения отразились в индексе потребительских цен", - говорится в сообщении ЦБ.

Эти факторы, по мнению регулятора, оказали определенное влияние на уровень инфляции и инфляционные ожидания населения и бизнеса.

По данным ЦБ, в апреле наблюдалось существенное снижение деловой активности, в первую очередь, связанное с ограничительными мерами и ухудшением конъюнктуры на мировых рынках. Частичная приостановка производств и снижение доходов населения привели к уменьшению совокупного спроса в экономике. В частности, значительно сократилось общее количество транзакций через межбанковскую платежную систему. Снижение данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле составило 39,8%, а в мае - 34,7%. Максимальный спад произошел в апреле, при том, что в мае стало наблюдаться постепенное восстановление, когда объемы транзакций выросли на 7,6% относительно предыдущего месяца.

В сфере производства промышленной продукции по итогам мая ожидается восстановление объемов выпуска на 27% по сравнению с апрелем. Также, согласно предварительным данным, по итогам первого полугодия ожидается рост в сфере строительства более 4% и в сфере сельского хозяйства в пределах 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В целом в мае со снятием ограничительных мер ситуация несколько улучшилась и наблюдается тенденция к постепенному восстановлению деловой активности в экономике", - отмечает регулятор.

Центральный банк в течение последних пяти месяцев текущего года поддерживал умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Несмотря на снижение в апреле основной ставки на 1%, с начала года на рынке депозитов и кредитов сохраняются положительные реальные процентные ставки.

По итогам апреля средневзвешенные процентные ставки по кредитам снизились на 0,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с мартом и составили 24,1%, тогда как средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам свыше одного года повысились на 0,5 п.п. и составили 19,3%.

"Снижение средневзвешенных кредитных процентных ставок обусловлено сокращением доли потребительских кредитов с высокими процентными ставками в общем кредитном портфеле и в последующие месяцы ожидается сохранение данной тенденции", - отметил регулятор.

Обменный курс национальной валюты под влиянием внешних и внутренних факторов в апреле снизился на 5,8%, а в мае сохранялся на относительно стабильном уровне.

К концу первого полугодия ожидается постепенное исчерпание эффектов апрельской корректировки обменного курса на уровень цен и сохранение текущего уровня годовой инфляции (14-14,5%).

Центральный банк сохраняет прогноз инфляции на конец 2020 года без изменений на уровне 11-12,5%, при этом во втором полугодии ожидается существенное снижение годовой инфляции. Основными факторами этих ожиданий являются уравновешивание совокупного предложения со спросом на фоне постепенного оживления активности, а также неизменности регулируемых цен.

Сохранение тренда замедления годовой инфляции в июне и июле ниже промежуточных ориентиров создаст условия для снижения основной ставки во втором полугодии.

"Центральный банк продолжит углубленное изучение характера факторов и рисков инфляции под влиянием внешних и внутренних условий и будет принимать соответствующие решения по основной ставке исходя из динамики прогноза инфляции", - подчеркнул регулятор.

Базовый прогноз ЦБ по инфляции в Узбекистане на 2020 год составлял 12-13,5%. Инфляция на потребительском рынке страны по итогам 2019 года составила 15,2% против 17,5% годом ранее.

ЦБ Узбекистана с 1 января 2020 года перешел к поэтапному инфляционному таргетированию. Ориентир в 2021 году составит 10%, в 2023 году - 5%. ЦБ также с 1 января 2020 года ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%.