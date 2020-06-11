Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9297 RUR   0.0247 GBR   2.1565 TRY   0.2508

Цена на нефть

10.06   $/bbl WTI 36.60 0.66 Brent 41.73 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.06.2020 20:27

Финляндия не намерена до середины июля отменять ограничения на въезд из России

Правительство Финляндии в четверг объявило, что ограничения из-за коронавируса точно останутся на границе с Россией минимум до 14 июля.

"Ограничения перемещения на внешних границах, то есть на финско-российской границе и в отношении прибывающих из других третьих стран лиц, действуют до 14 июля. На внешних границах разрешается возвращение в Финляндию, транзит в аэропорту Хельсинки "Вантаа", а также другое необходимое движение. Въезд в страну членов семей граждан Финляндии разрешен для граждан всех стран", - отмечается в заявлении правительства страны.

Между тем, Финляндия с понедельника ослабит ограничения на поездки в страны Балтии, Норвегию и Исландию. В частности, по приезде из этих стран не надо будет отправляться на карантин.

Однако финское руководство оставило в силе ограничительные меры на границе со Швецией. Въезд в Финляндию из этой страны разрешен только в ряде случаев, например, по семейным обстоятельствам.

Кроме того, в стране с июля разрешат проводить мероприятия численностью до 500 человек на открытом воздухе, однако организаторы должны будут обеспечить соблюдение социальной дистанции.

За время пандемии в Финляндии зарегистрировано около 7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 320 человек скончалось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГРАНИЦЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]