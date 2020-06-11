Глава МИД Германии призвал немцев к ответственности во время летнего отпуска из-за коронавируса

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал сограждан наслаждаться летним отпуском ответственно, поскольку опасность заражения коронавирусом COVID-19 сохраняется.

"У меня призыв для всех, кто путешествует - наслаждайтесь летним отпуском, но аккуратно и ответственно", - сказал он журналистам в Берлине в четверг.

Ранее в четверг член Европейской комиссии по внутренним делам Ильва Йохансон заявила, что ЕС рекомендует странам Шенгенской зоны отменить ограничения на внутренних границах с 15 июня. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в этих странах достаточно улучшилась, и все они принимают необходимые рекомендованные Еврокомиссией превентивные меры, что позволяет снять ограничения.

Маас в свою очередь сказал, что Берлин поддерживает это решение.

"Европа была и остается Европой открытых границ", - подчеркнул он. В то же время, относительно поездок в третьи страны - за пределы ЕС - ясности пока нет, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в каждой конкретной стране.

"Мы будем активно это проверять, говорить с соответствующими ведомствами в-третьих странах", - сказал он.