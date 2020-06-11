МИД РФ благодарит Грузию за содействие в возвращении российских моряков из Нигерии

При содействии грузинской стороны трое российских моряков смогли вернуться из Нигерии на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы признательны грузинской стороне за помощь в эвакуации спецбортом из Нигерии трех российских граждан, моряков", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "их контракт закончился, регулярное авиасообщение между Россией и Нигерией было прекращено, российский вывозной рейс не прорабатывался, и согласие грузинских коллег взять российских граждан на свой борт позволило 7 июня прибыть из Лагоса в Тбилиси, где они были встречены представителями секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии".

Захарова отметила, что моряки были доставлены на грузино-российскую границу в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска Верхний Ларс (Северная Осетия-Алания).

"К настоящему моменту все трое прибыли к месту своего постоянного жительства", - сказала официальный представитель МИД РФ.