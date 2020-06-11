МИД РФ: 16 июня прорабатывается визит в Москву главы МИД Ирана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о проработке визита в Москву министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

"16 июня прорабатывается визит в Российскую Федерацию главы внешнеполитического ведомства Ирана", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, в ходе визита планируются переговоры Зарифа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.