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Регион 11.06.2020 20:49

МИД РФ: 16 июня прорабатывается визит в Москву главы МИД Ирана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о проработке визита в Москву министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

"16 июня прорабатывается визит в Российскую Федерацию главы внешнеполитического ведомства Ирана", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, в ходе визита планируются переговоры Зарифа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]