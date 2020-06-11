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СНГ 11.06.2020 21:45

Шойгу доложил Путину о готовности военных к параду 24 июня

Военные готовы к параду Победы в Москве 24 июня, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"К параду всё, безусловно, готово", - сказал Шойгу на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, который провел президент РФ Владимир Путин.

При подготовке к параду Победы, который пройдёт 24 июня, были проведены все необходимые медицинские мероприятия по линии предотвращения угроз, связанных с коронавирусом, доложил Шойгу.

"С учётом угроз, которые по-прежнему сохраняются, в связи с концентрацией большого количества людей, у нас подготовлены раздельные помещения для проживания людей. Проводятся регулярные ежедневные санитарные мероприятия", - сказал глава Минобороны РФ.

Министр отметил, что при подготовке к параду "все люди протестированы, все меры медицинского характера были проведены".

2 июня Шойгу сообщал, что около 14 тыс. человек будут задействованы в параде Победы на Красной площади 24 июня, в парадах по всей стране примут участие 64 тыс. человек.

Парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил.

В Минобороны РФ заявили, что всех участников парада 24 июня будут регулярно тестировать на коронавирус.

В подмосковном Алабино проходят тренировки военного парада, который пройдет в Москве.

Две ночных тренировки состоятся на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция состоится 20 июня, сказали ранее в Минобороны РФ.

Как сообщал "Интерфакс", 16 апреля Путин поручил перенести подготовку к намеченному на 9 мая параду Победы в Москве и регионах из-за коронавируса.

Тысячи военнослужащих, которые готовились к параду на подмосковном полигоне "Алабино", вернулись в места постоянной дислокации, их отправили на карантин.

26 мая Путин приказал начать подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня.

24 июня 1945 года на Красной площади прошел исторический парад в честь победы СССР на фашистской Германией.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]