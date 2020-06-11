Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности

Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн, сообщает министерство обороны Украины.

"Нынешний пакет безопасности помощи предусматривает предоставление нашему государству различных средств наблюдения, контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, систем обеспечения кибернетической безопасности и противодействия российской пропаганде, и тому подобное. Важное место в нем занимает поддержка Военно-морских Сил Украины, что должно способствовать установлению стабильности и безопасности в Азово-Черноморском регионе", - говорится в сообщении.