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Регион 11.06.2020 18:45

Режим ЧП в Армении из-за Cоvid-19 будет продлен еще на один месяц

Режим чрезвычайного положения в Армении в связи с пандемией коронавируса будет продлен на месяц, до 13 июля, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Завтра мы проведем внеочередное заседание правительства и специальное заседание парламента, где будет принято решение о продлении еще на один месяц режима ЧП, поскольку причины, по которым мы ранее объявили режим ЧП, не устранены", - сказал Пашинян на брифинге в четверг.

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 566 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 14 тыс. 669. За сутки скончались 23 пациента с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 327 человек. Выздоровели после коронавируса в Армении 5 тыс. 466 человек (+240 за сутки).

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЧП, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]