Отношения КНР и США - в стагнации, необходимо возрождать стратегический диалог двух стран

КНР и США столкнулись с нехваткой взаимопонимания, и эту ситуацию необходимо исправлять, заявил член бюро советников Госсовета КНР и бывший министр финансов Чжу Гуанъяо.

(Нынешний статус отношений Китая и США - ИФ) является крайне неудовлетворительным, поскольку каналы связи бездействуют", - приводят западные СМИ слова советника, сказанные на брифинге.

"Следует возобновить стратегическую коммуникацию на различных уровнях, включая политику, дипломатию и экономику", - сказал он, отметив, что Пекин и Вашингтон должны "вести своевременное общение" по ключевым вопросам.

В то же время он признал сложности, возникшие в выполнении торговых соглашений КНР и США из-за пандемии коронавируса. Так, по его словам, "объективно говоря, эпидемия оказывает эффект на реализацию этой сделки".

Также он заявил, что ожидает от второй фазы американо-китайских торговых переговоров обсуждения "структурных вопросов". Советник добавил, что экономики КНР и США оказались тесно взаимосвязаны благодаря десятилетиям совместной работы, и разорвать эту связь не получится только потому, что "некоторые люди говорят, что сделают это".

В середине января США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. Первая фаза соглашения, предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд за два года. По данным СМИ, в обмен на это США незначительно сократят некоторые пошлины и не будут вводить дополнительные меры в отношении Китая.

Однако в начале июня стало известно, что власти Китая дали указание государственным сырьевым трейдерам Cofco и Sinograin приостановить закупку некоторых видов американских сельхозтоваров, в том числе соя-бобов.

Действия властей КНР показывают, что торговая сделка, с огромным трудом заключенная Вашингтоном и Пекином в январе 2020 года, находится под угрозой, отмечали эксперты. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в мае заявил, что Китай намерен выполнять условия заключенного соглашения, однако рост напряженности в отношениях двух стран за последнее время мог повлиять на ситуацию.

Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов. Так, президент США Дональд Трамп утверждал, что "Китай скрывал информацию об "уханьском" вирусе (коронавирусе - ИФ), это позволило инфекции распространиться по всему миру и привело к глобальной пандемии, которая стоила сотен тысяч жизней американцев и более миллиона людей по всему миру".

Ранее на этой неделе республиканцы в Палате представителей Конгресса США в докладе по стратегии национальной безопасности, в частности, в отношении Китая предложили ввести санкции в отношении Единого фронта ЦК Компартии Китая, а также ряда высокопоставленных партийных функционеров, в том числе членов Политбюро, в связи с их деятельностью по отношению к уйгурскому населению КНР, а также в связи с ситуацией в Гонконге. Авторы доклада считают, что точечные меры сработают эффективнее широкомасштабных пошлинных мер, которые негативно отражаются и на самих США. Кроме того, предлагается блокировать усилия Китая в сфере пропаганды, а также предпринять меры по недопущению попадания в эту страну критически важных американских технологий.