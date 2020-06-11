В Белом доме высмеяли заявление Байдена о том, что вывести Трампа из Белого дома смогут только военные

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в четверг назвала нелепым предположение бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что президент США Дональд Трамп попытается украсть победу на президентских выборах и понадобится сила для снятия его с должности.

"Пресс-секретарь отвергла "нелепые предположения" Джо Байдена о том, что президент Трамп попытается подделать результаты на выборах, и потребуется сила, чтобы отстранить его от должности", - написал в Твиттере журналист CBS News Марк Ноллер.

По словам Ноллера, пресс-секретарь заявила, что президент "с нетерпением ждет ноября", и призвала демократов перестать выдвигать теории заговора.

Как сообщает издание The Hill, накануне кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден заявил, что он "абсолютно уверен", что в случае победы на выборах кандидата от Демократической партии, военным придется вывести Трампа из Белого дома.

По данным издания, Байден перечислил ряд бывших высокопоставленных военных, которые высказали мнение о действиях Трампа в ответ на протесты, вспыхнувшие в стране из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Байден привел их замечания в качестве доказательства того, что военные вмешаются в случае, если Трамп не сможет принять результаты выборов.

"Я обещаю, я абсолютно уверен, что они оперативно выведут его из Белого дома", - цитирует издание слова бывшего вице-президента.

Кроме того, Байден сказал, что Трамп предпримет попытку "украсть" победу в ноябрьских президентских выборах. При этом он добавил, что несогласие президента с проведением голосования по почте из-за пандемии коронавируса COVID-19 является частью усилий, направленных на подавление избирательного права.

"Это единственное, что меня очень беспокоит, - сказал Байден. - Этот президент собирается предпринять попытку украсть победу на этих выборах".

The Hill отмечает, что из-за вспышки коронавируса многие штаты рассматривали вариант проведения голосования по почте, чтобы избежать переполненности на избирательных участках. Трамп осудил такое решение, заявив, что такое голосование увеличивает вероятность мошенничества.

В конце мая президент пригрозил прекратить финансирование штатов Мичиган и Невада из-за планов разрешить заочное голосование.

Ранее на этой неделе предвыборный штаб Трампа отправил телеканалу CNN письмо с требованием отозвать опрос, который показал, что Байден опережает Трампа на 14 пунктов.

"Это трюк и фальшивый опрос, чтобы вызвать подавление избирателей, задушить стимул и энтузиазм у сторонников президента и продемонстрировать в целом ложное представление о фактической поддержке президента в Америке", - говорится в письме, подписанном старшим юрисконсультом штаба Трампа Дженной Эллис и главным исполнительным директором Майклом Гласснером.

Предвыборный штаб Трампа потребовал опровержения и извинений за данный опрос.

CNN в свою очередь отклонили требование предвыборного штаба Трампа.